I tumori più diagnosticati in Italia nel 2025
Nel 2025 il cancro continua a rappresentare una delle principali sfide sanitarie in Italia, ma i dati più recenti delineano un quadro complessivamente meno allarmante rispetto al passato. Secondo il nuovo rapporto “I numeri del cancro in Italia 2025” dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Sono stati diagnosticati 2.726 tumori al colon (a Milano) grazie agli screening
