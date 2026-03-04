Trionfo europeo per il Taekwondo Riccione Academy | 8 medaglie all' Open Challenge Cup in Belgio

Il Taekwondo Riccione Academy, sotto la guida del Maestro Roberto Betti, ha ottenuto un risultato importante alla 41ª edizione dell’Open Challenge Cup a Tongeren, in Belgio, con otto medaglie vinte. La squadra ha già mostrato il suo valore in altre competizioni, e questa volta ha confermato la sua presenza a livello internazionale con un successo significativo.

Alla prestigiosa competizione hanno preso parte società provenienti da Belgio, Olanda, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo e Argentina I ragazzi del Taekwondo Riccione Academy guidati dal Maestro Roberto Betti non smettono di stupire. Dopo il trionfo di Napoli, arriva un nuovo successo internazionale: ben otto medaglie conquistate alla 41ª edizione dell'Open Challenge Cup, disputata a Tongeren, in Belgio. Undici gli atleti riccionesi scesi sui tatami, capaci di distinguersi in un contesto altamente competitivo e di livello internazionale.