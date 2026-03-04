Un uomo si è addormentato sul tram dopo aver trascorso la serata con gli amici. Al suo risveglio si è trovato sdraiato su un giaciglio improvvisato e ha subito un episodio di violenza da parte di un altro uomo. La vittima ha riferito di essere stata trascinata fuori dal tram prima dell'aggressione. La Polizia sta indagando sui fatti.

Si è addormentato a bordo del tram dopo una serata passata a bere con gli amici, e quando ha riaperto gli occhi era sdraiato su un giaciglio improvvisato, con un uomo che stava abusando di lui. È la notte da incubo di un 17enne fiorentino, violentato da un 32enne marocchino con alle spalle denunce e condanne per reati contro il patrimonio. Il ragazzo ha fatto in tempo a divincolarsi, raggiungere un distributore di benzina e chiamare i soccorsi, consentendo alle forze dell'ordine di risalire all'autore della violenza e al suo arresto. La vicenda è accaduta a Firenze la notte prima di San Valentino: la serata del giovane era iniziata ballando e bevendo in compagnia, e stava per concludersi poco prima dell'alba quando ha preso il tram nella centralissima piazza San Marco per tornare a casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trascinato fuori dal tram e violentato

