Completamento lavori Centro per l' autismo di Valle firmata la convenzione tra la Regione e il Comune

È stata firmata il 12 dicembre la convenzione tra Regione Campania e Comune di Avellino per il completamento dei lavori del Centro per l'autismo di Valle, segnando un passo importante per il potenziamento dei servizi dedicati all'autismo nella zona.

Con la firma della Convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di Avellino avvenuta in data 12.12.2025, la Regione consente il completamento del Centro per l'autismo di Avellino. Si tratta di un finanziamento pari a 150mila euro interamente a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e.

«È molto importante, è quello che avevamo detto in campagna elettorale, è una promessa che vogliamo mantenere e che sto cercando di mantenere.

