Torre di Santa Maria | in carcere un 30enne dopo l' aggressione di questa mattina

Un uomo di 30 anni, residente a Lecco, è stato arrestato questa mattina a Torre di Santa Maria, in contrada Zarri, dopo aver aggredito un conoscente all’interno di un’abitazione. L’uomo, con precedenti penali, è stato condotto nel carcere di Sondrio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione e procedere con le verifiche del caso.

E' stato arrestato e condotto nel carcere di Sondrio, l'uomo, un 30enne lecchese con precedenti che questa mattina, in contrada Zarri a Torre di Santa Maria ha aggredito un suo conoscente all'interno di un'abitazione. Sul posto i militari hanno identificato il ferito, un 25enne della bergamasca, e un 30enne del lecchese, entrambi con precedenti penali, che da qualche tempo stavano soggiornando nel piccolo centro montano. Tra i due, per ragioni ancora da accertare, era scaturita una violenta lite, al culmine della quale il 30enne avrebbe colpito il conoscente con un oggetto contundente. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Torre di Santa Maria, accoltella l’amico dopo la lite in casa: arrestatoTorre di Santa Maria, 4 marzo 2026 – Da qualche tempo vivevano insieme in una casa della frazione Zarri di Torre di Santa Maria, piccolo comune della...

Torre di Santa Maria: violenta lite tra pregiudicati finisce nel sangueMercoledì mattina 4 Marzo poco prima delle 10, a Torre di Santa Maria (SO), i Carabinieri della Stazione di Chiesa in ... valtellinanews.it

Giovane accoltellato più volte dopo una lite: arrestato un trentenne armato di tirapugni con lamaL’aggressione è avvenuta a Torre di Santa Maria, in provincia di Sondrio. I due, entrambi con precedenti, da qualche tempo vivevano nel piccolo centro montano ... milano.repubblica.it

