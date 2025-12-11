Inter Women quattro nerazzurre nella Top 11 della Serie A | dominio totale dopo il 5-0 al Genoa
Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro il Genoa, le Inter Women dominano anche nella Top 11 della Serie A. Quattro calciatrici nerazzurre sono state riconosciute per le loro prestazioni eccellenti, evidenziando il talento, la qualità e la leadership di questa squadra.
Inter News 24 Inter Women, la goleada al Genoa si riflette nelle scelte della Top 11: nerazzurre premiate per numeri, qualità e leadership in campo. Il netto successo per 5-0 ottenuto dalle Inter Women contro il Genoa nella scorsa giornata di Serie A Women Athora ha lasciato un’impronta evidente nelle selezioni della Top 11 del turno. Ben quattro calciatrici nerazzurre, infatti, sono state inserite nella formazione ideale, a conferma della superiorità espressa dalla squadra e della qualità individuale messa in mostra. Il primo nome è quello di Cecilia Runarsdottir, portiere islandese classe 2003, protagonista di una prestazione impeccabile: tra coloro che hanno affrontato più di due conclusioni nello stesso turno, è stata l’unica a mantenere la porta inviolata. 🔗 Leggi su Internews24.com
