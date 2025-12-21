Politano: «se sto fuori qualche partita, non è un problema» «Possiamo giocare con tantissimi moduli. Ho giocato tantissime partite, se sto fuori qualche partita non è un problema. Giochiamo ogni tre giorni, c’è bisogno di tutti. Per me è già un onore aver giocato tutte le partite lo scorso anno e quest’anno. Sono felice di questo ruolo, mi piace giocare esterno». Quel Bologna-Napoli è stata una svolta. Politano: «È una partita che si prepara da sola, quando affronti una finale va giusto preparata tatticamente. Dal Bologna in poi c’è stata una svolta, ci siamo parlati chiaramente abbiamo detto che c’era qualcosa da cambiare e lo abbiamo fatto». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano: «se sto fuori qualche partita, non è un problema. Nel gruppo ci siamo sempre detti le cose in faccia»

Leggi anche: Mkhitaryan svela un retroscena sullo spogliatoio con Inzaghi: «Ci siamo detti tutto in faccia! Ne uscivamo più forti quando…»

Leggi anche: Locatelli alla RAI: «Siamo un bel gruppo, Gattuso è una persona vera che ti dice le cose in faccia. Sono dentro una squadra vincente e ho peccato di continuità ma…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Politano: «se sto fuori qualche partita, non è un problema. Nel gruppo ci siamo sempre detti le cose in faccia» - Politano: «Per me è già un onore aver giocato sempre lo scorso anno e quest'anno. ilnapolista.it