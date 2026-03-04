The Outer Worlds 2 riceve la Patch 1.10.0 che risolve molti problemi

L’Earth Directorate ha annunciato il rilascio della Patch 1.1.0.0 per The Outer Worlds 2. La nuova versione dell’aggiornamento interviene su stabilità, qualità della vita e bilanciamento generale del gioco. La patch risolve numerosi problemi tecnici e miglioramenti sono stati apportati per ottimizzare l’esperienza dei giocatori. La comunicazione è stata inviata ai cittadini di Arcadia.

L' Earth Directorate ha annunciato ai cittadini di Arcadia il rilascio della Patch 1.1.0.0 di The Outer Worlds 2, un aggiornamento corposo che interviene in modo massiccio su stabilità, qualità della vita e bilanciamento generale. Il team di sviluppo ha ringraziato apertamente la community per le segnalazioni inviate tramite i canali ufficiali: molte delle modifiche introdotte nascono proprio dai back dei giocatori. Tra le novità più visibili spicca la funzione "Wait X Hours", che permette di far avanzare il tempo di gioco da 1 a 24 ore direttamente dal menu di pausa, purché non si sia in combattimento. Si tratta di una funzione utile per gestire cicli giornonotte, eventi legati agli NPC e missioni con condizioni temporali specifiche.