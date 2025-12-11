The Outer Worlds 2 riceve l’aggiornamento 1.006 risolve diversi bug e problemi tecnici

The Outer Worlds 2 riceve l’aggiornamento 1.006, disponibile da dicembre, che introduce numerosi miglioramenti e risoluzioni di bug. Questa patch mira a ottimizzare l’esperienza di gioco, correggendo problemi tecnici e migliorando la stabilità del titolo su console. La versione 1.006 rappresenta un passo importante nel continuo sviluppo del gioco, offrendo ai giocatori un’esperienza più fluida e senza intoppi.

L’aggiornamento di dicembre di The Outer Worlds 2, identificato come versione 1.006 su console e 1.0.6.0 su PC, è uno dei più corposi mai rilasciati da Obsidian Entertainment. La community aveva segnalato numerosi problemi nelle ultime settimane, e lo studio ha risposto intervenendo a tutti i livelli del gioco, dalla stabilità tecnica alla progressione delle missioni. Il changelog è infatti estremamente lungo ed entra nel dettaglio di correzioni che migliorano la qualità dell’esperienza sia a livello narrativo che sistemico. La patch risolve molti bug che bloccavano quest, dialoghi e obiettivi: l’achievement “Go Out With a Bang” ora si sblocca correttamente, Niles può finalmente creare il gel esplosivo e non resta più incastrato nella prima sala delle trappole, mentre diversi personaggi tornano al loro comportamento previsto, evitando situazioni incoerenti o progressioni impossibili. 🔗 Leggi su Game-experience.it