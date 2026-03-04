Tensioni emergenti tra ESPN e WWE

Recentemente si sono create tensioni tra ESPN e WWE dopo l'annuncio di un accordo da 1,625 miliardi di dollari tra le due aziende. L'intesa avrebbe dovuto portare a una maggiore diffusione dei contenuti sportivi, ma le discussioni tra le parti sono ancora in corso. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli o sviluppi ufficiali sulla situazione.

Un accordo da 1,625 miliardi di dollari tra WWE ed ESPN avrebbe dovuto aprire una nuova era per la fruizione di contenuti sportivi, con una diffusione ampliata di eventi live e un incremento della disponibilità on demand tramite ESPN Unlimited. Nonostante annunci e dichiarazioni positive, emergono indicazioni di tensione interna che invitano a una valutazione più cauta sull'andamento dell'integrazione tra le due realtà. Fonti vicine al progetto riferiscono che non tutto proceda con la stessa fluidità che è stata dipinta in occasione del lancio. Alcuni addetti considerano la collaborazione come meno organica di quanto auspicato, descrivendo una difficoltà nel creare un legame operativo tra i team e le strutture interessate.