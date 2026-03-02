Display amoled promette luce più naturale e minore affaticamento visivo

nxptpaper amoled di TCL emerge come prototipo in anteprima al mwc 2026, presentando l'obiettivo di unire il comfort visivo tipico della linea NXTPAPER con le prestazioni cromatiche e di contrasto tipiche degli amoled. il progetto non è un e-ink, ma una soluzione che punta a ridurre l'affaticamento oculare mantenendo la reattività e la vivacità di un display moderno. la filosofia di nxptpaper si concentra su una gestione avanzata della luce, cercando di rendere l'esperienza visiva più naturale nel tempo. il nuovo AMOLED si propone di superare i limiti delle tradizionali LCD orientate al benessere oculare, offrendo al contempo colori intensi e una risposta rapida dello schermo.