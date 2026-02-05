Tassisti abusivi all'aeroporto di Napoli | quattro beccati senza autorizzazione a Capodichino

Quattro tassisti abusivi sono stati fermati all’aeroporto di Capodichino a Napoli. La Polizia Municipale li ha trovati senza autorizzazione mentre guidavano i veicoli. Gli agenti hanno sospeso le patenti e sequestrato le auto. Ora si indaga per capire se ci sono altri coinvolti.

Controlli della Polizia Municipale all'aeroporto di Napoli: ai tassisti abusivi è stata sospesa la patente ed è stato sequestrato il veicolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli Aeroporto Nuovo hotel 4 stelle a Napoli vicino all’aeroporto di Capodichino Il Gate Hotel Noah, un nuovo hotel 4 stelle situato a Capodichino, Napoli, offre comfort e servizi dedicati ai viaggiatori in transito. Chiusura dell’aeroporto di Capodichino, l’Enac: “Decidiamo noi in quali giorni” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Aeroporto Argomenti discussi: Malpensa-Gallarate, maxi investimento per la sicurezza. Tassisti abusivi all’aeroporto di Napoli: quattro beccati senza autorizzazione a CapodichinoControlli della Polizia Municipale all'aeroporto di Napoli: ai tassisti abusivi è stata sospesa la patente ed è stato sequestrato il veicolo ... fanpage.it Abusivi e furbetti, gli escamotage di tassisti e Ncc a caccia di clienti all'aeroporto di FiumicinoLa scelta della corsa più redditizia, con la ricerca di viaggiatori da intercettare - talvolta stranieri - ma anche le minacce nel corso delle identificazioni. La guardia di finanza ha implementato ... romatoday.it A Napoli l'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete indaga sui "Taxi clan". Ha scoperto una rete di tassisti abusivi che opera attraverso una flotta di circa 20 macchine. Parrebbe una struttura di tipo criminale che, tra le altre cose, fa concorrenza sleale ai tassisti r facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.