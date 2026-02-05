Tassisti abusivi all'aeroporto di Napoli | quattro beccati senza autorizzazione a Capodichino

Da fanpage.it 5 feb 2026

Quattro tassisti abusivi sono stati fermati all’aeroporto di Capodichino a Napoli. La Polizia Municipale li ha trovati senza autorizzazione mentre guidavano i veicoli. Gli agenti hanno sospeso le patenti e sequestrato le auto. Ora si indaga per capire se ci sono altri coinvolti.

Controlli della Polizia Municipale all'aeroporto di Napoli: ai tassisti abusivi è stata sospesa la patente ed è stato sequestrato il veicolo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

