Arezzo il centrodestra s’è perso al bar | Romani s’arrabbia molla Sugar e si candida da sé

A Arezzo, il centrodestra ha vissuto una giornata movimentata con il deputato Romani che si è scagliato contro l'ex alleato Sugar, annunciando la sua candidatura autonoma. La situazione politica locale appare frammentata e confusa, con diversi esponenti che sembrano andare per conto proprio. In questa fase, non ci sono ancora indicazioni chiare su alleanze o strategie condivise.

Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare. ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! Qui un si capisce più nulla. Il centrodestra aretino pare la tombola di Natale: ognuno tira i numeri suoi e alla fine vince la nonna. E nel mezzo spunta Cristiano Romani, che piglia il microfono in piazza San Jacopo e dice chiaro e tondo: “Noi Sugar un s’appoggia. È una brutta operazione, e pure fatta male”. Dietro di lui c’è Futuro Nazionale, il partito legato al generale Roberto Vannacci, che ad Arezzo ha deciso di fare sul serio: tesseramento aperto, gazebo in piazza e via andare. Nel frattempo, nel grande risiko del centrodestra, c’è chi – con la benedizione di Fratelli d’Italia – spinge per candidare l’imprenditore della moda Beppe Angiolini, detto Sugar. 🔗 Leggi su Lortica.it

