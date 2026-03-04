STASERA TUTTO È POSSIBILE | SCOTTI E CUCCARINI BENEDICONO LO SHOW DI DE MARTINO

Stasera tutto è possibile torna su Rai2 alle 21.20 con Stefano De Martino alla guida. A benedire lo show ci sono Pippo Scotti e Geppi Cuccarini, che partecipano come ospiti. Lo spettacolo mescola momenti comici e leggerezza, proponendo un intrattenimento dedicato a chi cerca risate e divertimento. La trasmissione riprende la sua programmazione settimanale a partire da mercoledì 4 marzo.

Divertirsi, tra leggerezza e risate: da mercoledì 4 marzo alle 21.20 su Rai2, torna “Stasera tutto è possibile”, il comedy show guidato da Stefano De Martino. Il re di “Affari Tuoi” nonché conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 è nuovamente alla guida del comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nel cast del programma, giunto alla dodicesima edizione (l’ottava condotta da De Martino), torneranno Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo. Non mancheranno, poi, le imitazioni di Vincenzo De Lucia e si aggiungeranno, quest’anno, quelle di Claudio Lauretta, che inaugurerà la prima puntata con la sua imitazione di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

