Striscia la Notizia torna in tv dopo pochi mesi di pausa. Questa sera, il programma si ripresenta in prima serata con nuove puntate, portando le sue consuete pagelle e qualche sfottò. Gerry Scotti riceve un 8 per il suo intervento, mentre Lorella Cuccarini torna a brillare con un 7. La trasmissione non si ferma, nonostante l’assenza di alcuni mesi, e promette di continuare a divertire il pubblico.

Striscia la Notizia non è affatto finita. Pochi mesi dopo il primo stop dopo 37 ininterrotti anni di messa in onda, il tg satirico più famoso della tv italiana torna con un nuovo, inedito, appuntamento in prima serata. Cinque puntate (e se andranno bene, chissà, magari di più.) dopo La Ruota della Fortuna, con la mitica coppia Greggio-Iacchetti alla conduzione. La prima serata ha inaspettatamente superato il 18% di share, nel secondo appuntamento si punta ancora più alto, con ospiti a dir poco d’eccezione. Le nostre pagelle alla puntata di giovedì 29 gennaio. Checco Zalone è l’unico davvero divertente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Striscia la Notizia, le pagelle del 29 gennaio: Gerry Scotti, lo sfottò a De Martino (8), Lorella Cuccarini torna a brillare (7)

Questa sera Gerry Scotti si mette in gioco come concorrente nella Ruota, mentre Lorella Cuccarini sarà inviata speciale a bordo campo.

Nell'ultimo periodo, lo scontro tra Canale 5 e Rai 1 si intensifica, coinvolgendo anche protagonisti come Stefano De Martino e Gerry Scotti.

ALFONSO SIGNORINI CONTRO GERRY SCOTTI Quello che sto per scrivere non è ovviamente l’Assoluto ma la mia percezione dopo ore passate, a fine lavoro, ad analizzare post e commenti sui social al riguardo. Il primo risultato per me si chiama “doppio st - facebook.com facebook

In un'intervista al Corriere, Gerry Scotti commenta le dichiarazioni di Fabrizio Corona: "Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 letterine. Basterebbe sentire le dirette interessate" x.com