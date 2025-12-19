© Tvzap.it - Stasera tutto è possibile torna su Rai 2: ecco quando inizia

News Tv. Il panorama televisivo italiano sta vivendo una fase di profondo rinnovamento e il protagonista assoluto di questa stagione è, senza dubbio, Stefano De Martino. L’ex ballerino, ormai volto di punta della rete ammiraglia, sta dimostrando una versatilità fuori dal comune, ma il pubblico si pone una domanda insistente: che fine ha fatto lo show che lo ha consacrato come conduttore di prima serata? In questo articolo sveleremo le date ufficiali, i retroscena sul palinsesto e tutte le grandi novità che attendono i telespettatori di Rai 2. Leggi anche: Grande Fratello, chi figuraccia Simona Ventura! Se ne sono accorti tutti Il successo di Stefano De Martino e il rinvio di Stasera tutto è possibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Stasera Tutto è Possibile verso Rai1? Si attende la decisione finale.

Stefano De Martino quando torna con Stasera tutto è possibile: la Rai ha deciso - Stasera tutto è possibile non andrà in onda questo inverno: il palinsesto di Rai2 Stefano De Martino è in Tv ormai dallo scorso settembre tutti i giorni ... msn.com