Startlist seconda prova discesa Val di Fassa 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Giovedì 5 marzo alle 11.00 si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera in Val di Fassa, in vista delle gare veloci del weekend. La competizione fa parte della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sono stati comunicati gli orari, il programma, la copertura televisiva, lo streaming e i pettorali delle atlete italiane.

Giovedì 5 marzo (dalle ore 11.00) si terrà la seconda prova cronometrata della discesa libera in Val di Fassa verso le gare veloci del weekend in occasione della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. Domattina andrà in scena quindi l’ultimo training ufficiale sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino, che ospiterà nei giorni successivi due discese ed un superG. L’Italia punta ad un risultato di prestigio soprattutto con Sofia Goggia e Laura Pirovano, entrambe ancora in corsa per la Coppa di specialità ma chiamate a macinare punti pesanti da qui alle Finali di Lillehammer. Iscritte alla seconda prova della Val di Fassa anche Elena Curtoni, Nicol e Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Sara Allemand, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

In Val di Fassa è tutto pronto pensando già alle discese di venerdì e sabato (poi ci sarà il super-g): dieci azzurre in pista, partendo da Curtoni con il 5 (anticipata da Corinne Suter, che anche qui può fare benissimo) prima di Nicol Delago. LIVE su NEVEITALIA facebook

