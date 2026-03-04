La Lombardia sta vivendo una fase di declino demografico con un calo delle nascite che interessa l’intera regione. Le statistiche indicano che gli asili e le scuole primarie sono sempre più vuote, riflettendo questa tendenza. La diminuzione dei bambini iscritti si unisce a un inverno demografico che coinvolge anche altri settori, creando un quadro di cambiamenti evidenti nella popolazione locale.

Due fenomeni antitetici ma concatenati. Come noto la Lombardia sta attraversando una lunga fase di inverno demografico: non parliamo più solo di “culle vuote” ma ormai anche di asili e primarie svuotati. L’inevitabile effetto domino di un trend che – a distanza di anni – inizia a far sentire le sue conseguenze in maniera evidente. Sia ben chiaro, questo è un fenomeno che non riguarda solo la nostra regione ma l’Italia intera. Parallelamente la popolazione di over 65 sta crescendo, facendo aumentare significativamente la richiesta di servizi e cure non solo per la fetta di popolazione anziana ma anche per i caregiver. E i problemi, anche in questo caso non sono pochi: in primis la carenza di strutture, con le rsa lombarde ormai sature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stagioni speculari

Le quattro stagioni di Antonio VivaldiEnsemble L’ASTRÉE & FRANCESCO D’ORAZIO “RACCONTARE LE STAGIONI ” – Le Quattro Stagioni di Antonio VIVALDIEnsemble L’ASTRÉEFrancesco D’ORAZIO –...

Benvenuti a derry scopri gli anticipi delle stagioni 2 e 3introduzione La serie IT: Welcome to Derry rappresenta un approfondimento innovativo sull’universo di Stephen King, grazie a una struttura narrativa...

Vincenzo Bocciarelli: “Al via la stagione teatrale di Siena. Viaggio speculare tra teatro e cinema”

Tutti gli aggiornamenti su Stagioni speculari

Discussioni sull' argomento Orsi: Con lo Jagiellonia specchio della stagione. Ecco come può salvarsi; Orsi: Ko di ieri specchio dell'intera stagione. De Gea incommentabile. Dodo? Peggior partita in viola; Rovella specchio Lazio – Annata horror, frattura e stagione finita?; Barella, che ti succede? La crisi del vicecapitano è lo specchio delle difficoltà dell’Inter.

L’arte di assaporare ogni momento In Giappone, la cucina è una forma di rispetto per il ritmo delle stagioni. Durante il nostro viaggio attraverso le Alpi Giapponesi, la Cena Kaiseki nel cuore di un Ryokan tradizionale diventa il momento in cui il palato incon - facebook.com facebook