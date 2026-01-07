Sport in tv oggi mercoledì 7 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Ecco una panoramica degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 7 gennaio, sia in TV che in streaming. Sono previsti appuntamenti di diversi discipline, tra cui sport invernali, basket, tennis e calcio. Di seguito, gli orari e il programma completo per seguire gli eventi più importanti della giornata, con opzioni per visualizzarli anche tramite piattaforme digitali.
Oggi, mercoledì 7 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, skeleton, snowboard, e sci freestyle, il basket con l’EuroCup, il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi l’azione scatterà alle ore 15.00 italiane, e saranno 82 le atlete in gara. Cambieranno i pettorali di partenza rispetto alla prima gara di ieri: nella prima manche Giada D’Antonio partirà col 17, mentre Anna Trocker scatterà col 3, Francesca Fanti col 10, Giorgia Collomb col 33 e Cecilia Pizzinato col 37. 🔗 Leggi su Oasport.it
