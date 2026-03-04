Sono il presidente più badass di tutti i tempi | cosa scrive Donald Trump mentre bombarda

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha condiviso sui social alcuni messaggi mentre vengono condotte operazioni militari contro l'Iran. Le sue dichiarazioni si concentrano su aggiornamenti riguardanti le azioni militari e sulla sua opinione sulla situazione attuale. Le comunicazioni si rivolgono a un pubblico ampio e sono state pubblicate in un momento di tensione tra le nazioni coinvolte nel conflitto.

Abbiamo seguito per 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte, i post del capo della Casa Bianca. La sua ossessione per l'ammirazione personale e le criptovalute mentre le Borse crollano. Il Medio Oriente brucia e lui pubblica video del fidanzamento con Melania. Possiamo rimanere tranquilli? Può essere curioso entrare nei pensieri di Donald Trump. Anche solo per darci una risposta su quanto sta accadendo nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E come (e quando) finirà. Il suo profilo sul social personale Truth è la porta della sua mente. La sua voce. È insomma lui che parla. Anche la piattaforma è di sua proprietà: detiene infatti il 50% delle azioni della Trump Media & Technology Group, quotata al Nasdaq. 🔗 Leggi su Today.it

Tutti i nemici del presidente degli Stati Uniti Donald TrumpQuando il cosiddetto “Zar delle frontiere” di Donald Trump, Tom Homan, annunciava che l’Operazione Metro Surge, condotta dall’ormai famigerata...

Usa: cosa ha detto il presidente Donald Trump al Congresso nel suo discorso sullo Stato dell’Unione 2026Completo scuro, cravatta rossa, il solito sorriso largo, prima ancora di pronunciare il suo discorso sullo stato dell’Unione, Donald Trump è salito...

Board of peace, Tocci: Trump dittatore dentro un sistema neo regale

Altri aggiornamenti su Donald Trump.

Temi più discussi: Sono entrati in vigore i nuovi dazi voluti da Donald Trump, la Borsa svizzera vola; La strada più pericolosa: perché Donald Trump ha deciso di bombardare l’Iran; Gli americani non credono più in Trump? Ecco cosa dicono i sondaggi; Trump, l’uomo che sognava il Nobel per la pace è il presidente che ha lanciato più azioni militari.

Trump e il collo arrossato: cosa è successo al presidente UsaNon è passato inosservato un evidente rossore che Trump si porta dietro da diverse settimane: ecco la spiegazione della Casa Bianca ... ilgiornale.it

Trump, il discorso più lungo per provare a convincere gli americani delusiAttacchi ai democratici, minacce all'Iran e soprattutto difesa del lavoro fatto sull'economia, tema su cui il presidente americano sta perdendo terreno ... avvenire.it

Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, negli USA è diventato virale su X l’hashtag #SendBarron (“Mandate Barron”). Il riferimento è a Barron Trump, figlio del presidente Donald Trump: l’invito, chiaramente satirico, è quello di mandare lui a combattere. facebook

“La posizione della Spagna si riassume in queste parole: ‘no alla guerra’”. Nel breve e duro intervento dal palazzo della Moncloa, il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez si rivolge alla nazione e risponde alle minacce ricevute da Donald Trump in x.com