Smontano il paraurti di un' auto nella notte la Polizia arresta un 39enne in fuga

Nella notte, alcuni individui hanno smontato il paraurti di un’auto in una zona residenziale. Un residente che si è svegliato e ha dato l’allarme ha permesso alla Polizia di intervenire. Gli agenti hanno rintracciato e arrestato un uomo di 39 anni, che era in fuga al momento del fermo. Le forze dell’ordine hanno così messo fine all’episodio di tentato furto.

Residente sente i rumori e chiama il 112: ladro preso al Parco XXII Aprile dopo la fuga. Si cerca il complice Il provvidenziale allarme lanciato da un residente, svegliato nel cuore della notte, ha permesso alla Polizia di Stato di sventare il furto di componenti di un'automobile e di assicurare alla giustizia uno dei responsabili. Nelle prime ore di oggi, intorno alle 2:50, gli agenti della Squadra Volante hanno infatti tratto in arresto un cittadino italiano di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. L'intervento è scattato in via Cerretti, all'incrocio con strada Albareto.