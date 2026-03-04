Skimofestival un ritorno sulle pelli di foca

Santa Caterina Valfurva si prepara ad accogliere il Skimofestival, l’evento dedicato allo scialpinismo che si terrà nelle sue aree. La manifestazione si svolgerà nel cuore di una delle località alpine più note e storiche della regione, attirando appassionati e atleti provenienti da diverse zone. Durante il festival, si svolgeranno gare, presentazioni e momenti di confronto tra gli appassionati di questo sport.

Santa Caterina Valfurva ospiterà il festival dello scialpinismo. In una delle località storiche dell'affascinante specialità sportiva invernale, appena entrata nel panorama olimpico, nella "casa" di Robert Antonioli, uno degli skialper più forte di tutti i tempi, si terrà dal 6 all'8 marzo la terza edizione di Skimofestival, il primo festival italiano interamente dedicato allo scialpinismo. Nato nel 2024 con l'obiettivo di riunire la community dello skialp in un evento esperienziale e accessibile, Skimofestival torna dopo il successo dell'edizione 2025, che ha coinvolto oltre 900 partecipanti, con un format ulteriormente evoluto.