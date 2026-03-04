Silvio Moret ritrovato senza vita nell’Aniene a Roma | dramma per l’imprenditore di Frascati scomparso il 14 febbraio

Silvio Moret, imprenditore di 72 anni proveniente da Frascati, è stato ritrovato senza vita nell’Aniene a Roma. Era scomparso il 14 febbraio 2026 e da allora le ricerche erano state avviate senza esito fino al ritrovamento. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra amici e conoscenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso.

Silvio Moret, imprenditore di 72 anni originario di Frascati, era scomparso lo scorso 14 febbraio 2026. Quel pomeriggio, Moret aveva lasciato la sua abitazione a bordo del suo furgone Fiat Ducato bianco per recarsi a Roma per lavoro, mantenendo i contatti telefonici fino al primo pomeriggio, quando improvvisamente il silenzio. Il veicolo è stato ritrovato il giorno seguente nel Parco delle Valli, zona Conca d'Oro, con il motore ancora acceso e il cellulare al suo interno, segnale inquietante di un mistero che ha tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità dei Castelli Romani. Oggi, martedì 3 marzo, il corpo di Silvio Moret è stato purtroppo ritrovato senza vita nelle acque del fiume Aniene, nel tratto tra via Salaria e via Torre Salaria.