Nel giorno di San Valentino, Maya Hawke ha sposato a sorpresa il compagno Christian Lee Hutson. Tra gli invitati al matrimonio anche il cast di Stranger Things. Nozze a sorpresa per Maya Hawke! Nel giorno di San Valentino, la celebre attrice, nota per il ruolo di Robin nella serie evento Stranger Things, ha sposato il compagno Christian Lee Hutson, al quale è legata da diversi anni. A ripotare la notizia del matrimonio sono stati i principali tabloid americani, che hanno immortalato la sposa, splendida in abito bianco, per le vie di New York City insieme al padre Ethan Hawke e alla madre Uma Thurman. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Maya Hawke si è sposata a sorpresa a San Valentino, tra gli invitati anche il cast di Stranger Things

