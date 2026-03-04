Como Inter da record numero di spettatori folle per la semifinale di Coppa Italia | il dato!

La semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter è stata trasmessa in diretta su Canale 5 e ha attirato un numero di spettatori molto elevato. La partita ha registrato un'affluenza record di pubblico, rendendo evidente l'interesse dei tifosi per questa sfida. I dati ufficiali mostrano come il numero di spettatori abbia superato ogni precedente risultato simile.

Inter News 24 Como Inter semifinale di Coppa Italia è stata trasmessa in chiaro su Canale 5 ed ha fatto registrare un numero di spettatori importantissimo. L’andata della semifinale di Coppa Italia giocata ieri sera tra Como e Inter, terminata con uno scialbo 0-0 e con poche emozioni, è stata trasmessa su Canale 5. E nonostante non si sia trattato di un match entusiasmante, ha fatto registrare ottimi numeri per quanto riguarda gli spettatori. La sfida fra la squadra di Fabregas e quella di Chivu fa registrare 3.737.000 spettatori, è stata la partita di calcio più vista in Italia in questi primi 62 giorni del 2026.Rispetto alle gare di Serie A e Champions League ha sicuramente il vantaggio di essere trasmessa in chiaro e dunque visibile senza avere abbonamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Coppa Italia, Como-Inter 0-0 nella semifinale di andataComo, 3 marzo 2026 - La semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter si giocherà al ritorno.

