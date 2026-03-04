Scuola la richiesta di Enrico Galiano | Possiamo smetterla di dire che il classico è l' unica scuola che forma la mente?

Un insegnante ha espresso il suo parere riguardo alla percezione del liceo classico, definendolo una scuola straordinaria. Ha inoltre sottolineato che non dovrebbe essere considerata l’unica scuola in grado di sviluppare le capacità di pensiero degli studenti, invitando a riconsiderare questa idea. La sua richiesta si rivolge a cambiare la narrazione attorno al ruolo formativo del liceo classico.

«Il liceo Classico è una scuola straordinaria. Quello che è molto meno straordinario è l’idea che sia l’unica capace di insegnare a pensare. Se fosse davvero così, dovremmo concludere che il 95% degli italiani non ha mai imparato a usare la propria testa», lo sottolinea Enrico Galiano in un articolo su IlLibraio.it che ha scatenato anche numerosi commenti. Enrico Galiano fa una richiesta: «Possiamo smetterla di dire che il classico è l'unica scuola che forma la mente?» «Il liceo Classico è una scuola straordinaria. Quello che è molto meno straordinario è l’idea che sia l’unica capace di insegnare a pensare», sottolinea. «Non è il latino in sé a essere magico, lo è il confronto con strutture linguistiche diverse», sottolinea, nel suo intervento che si inserisce nel dibattito sul costante calo delle iscrizioni al Classico. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

