Scontro tra auto | mezzi distrutti una persona ferita

Oggi, mercoledì 4 marzo, a Tione di Trento in via Fucine si è verificato uno scontro tra due auto, che ha causato la distruzione di entrambi i veicoli. Durante l'incidente, una persona è rimasta ferita e soccorsa sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e i rilievi del caso.

Sono stati momenti di preoccupazione quelli di oggi, mercoledì 4 marzo, a Tione di Trento in via Fucine dove due auto si sono accidentalmente scontrate. Ancora non si conoscono esattamente le dinamiche dell'incidente. Certo è che le due auto hanno riportato non pochi danni e che dall'impatto una delle persone coinvolte è rimasta ferita. Il personale sanitario si è preso cura del paziente, di cui non si conoscono le condizioni di salute; i pompieri, invece, si sono occupati della messa in sicurezza della zona.

