Scontro auto-moto 31enne muore dopo un giorno

Un giovane di 31 anni di Andria ha perso la vita questa mattina, un giorno dopo essere stato coinvolto in un incidente con un'auto in via Barletta. L'incidente è avvenuto ieri sera e, nonostante i tentativi di soccorso, il motociclista non ce l'ha fatta. La vittima era in sella alla sua moto al momento dello scontro.

È morto questa mattina il motociclista 31enne di Andria rimasto coinvolto in un incidente ieri sera in via Barletta. Il giovane, Michele Saccotelli, residente in città, si era scontrato con la sua due ruote con un'auto. Immediatamente soccorso dagli operatori del 118, il 31enne era stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo, dove è morto nella tarda mattina di oggi. È al vaglio delle forze dell'ordine la posizione della conducente dell'auto. I mezzi sono stati sequestrati.