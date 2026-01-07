Scontro auto-scooter all' incrocio | ferita una donna

Mercoledì 7 gennaio 2026, in piazza Giusti si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. L’incidente ha causato il ferimento di una donna, attualmente sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incidente stradale in piazza Giusti nella mattinata di mercoledì 7 gennaio 2026, lo scontro ha coinvolto un'automobile e uno scooter. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un'automobile che stava percorrendo corso Sardegna direzione monte, per svoltare in piazza Giusti ha colpito una donna.

