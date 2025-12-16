A Palazzo Serbelloni il Gala Charity Dinner Tavola Rasa 2025

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, presso Palazzo Serbelloni, si è tenuto il Gala Charity Dinner Tavola Rasa 2025, un evento di solidarietà organizzato da La Cucina Italiana in collaborazione con UNICEF Italia. La quarta edizione di questa iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i programmi a tutela dei diritti di bambini e adolescenti a livello globale.

a palazzo serbelloni il gala charity dinner tavola rasa 2025

© 361magazine.com - A Palazzo Serbelloni il Gala Charity Dinner Tavola Rasa 2025

L’evento a Milano. Anche quest’anno La Cucina Italiana  è al fianco di  UNICEF Italia per la quarta edizione di TavolaRasa: l’evento di raccolta fondi a supporto dei programmi dell’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di tutelare i diritti di tutti i bambini e adolescenti nel mondo. Lunedì 15 dicembre 2025 si è svolto il Gala Charity Dinner Tavola Rasa 2025,  una serata dedicata alla solidarietà e alla celebrazione di importanti iniziative benefiche, presso il prestigioso Palazzo Serbelloni, in Corso Venezia 16, Milano. La serata è iniziata alle 19:00 con un cocktail, seguita dalla cena alle 20:00. 361magazine.com

Jumbo Collection Event 2013

Video Jumbo Collection Event 2013

A Palazzo Vecchio Charity gala della Fondazione Fratini con 350 ospiti - Una serata di gala all'insegna della generosità verso il prossimo, con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati a progetti di solidarietà. lanazione.it

Fondazione IEO: Gala Dinner - Nella splendida cornice di Palazzo Serbelloni, meraviglioso esempio di neoclassicismo milanese, si è tenuta la charity dinner di Natale della Fondazione IEO in collaborazione con Vogue Italia. vogue.it