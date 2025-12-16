A Palazzo Serbelloni il Gala Charity Dinner Tavola Rasa 2025

A Milano, presso Palazzo Serbelloni, si è tenuto il Gala Charity Dinner Tavola Rasa 2025, un evento di solidarietà organizzato da La Cucina Italiana in collaborazione con UNICEF Italia. La quarta edizione di questa iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i programmi a tutela dei diritti di bambini e adolescenti a livello globale.

© 361magazine.com - A Palazzo Serbelloni il Gala Charity Dinner Tavola Rasa 2025 L'evento a Milano. Anche quest'anno La Cucina Italiana è al fianco di UNICEF Italia per la quarta edizione di TavolaRasa: l'evento di raccolta fondi a supporto dei programmi dell'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di tutelare i diritti di tutti i bambini e adolescenti nel mondo. Lunedì 15 dicembre 2025 si è svolto il Gala Charity Dinner Tavola Rasa 2025, una serata dedicata alla solidarietà e alla celebrazione di importanti iniziative benefiche, presso il prestigioso Palazzo Serbelloni, in Corso Venezia 16, Milano. La serata è iniziata alle 19:00 con un cocktail, seguita dalla cena alle 20:00.