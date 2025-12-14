Automobilista rifiuta i test alcolemici e tossicologici Sequestrata auto e patente

Durante un servizio coordinato nei comuni della provincia di Frosinone, i carabinieri di Pontecorvo hanno sequestrato un'auto e la patente a un automobilista che si è rifiutato di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici, in conformità con le disposizioni di legge. L'operazione ha coinvolto diverse località, tra cui Aquino, Castrocielo, Roccasecca, Arce, Ceprano e Ausonia.

Il servizio, finalizzato a prevenire il traffico di sostanze stupefacenti e i reati predatori, con.