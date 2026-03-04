Sale sull' albero a Montebelluna per potare i rami 96enne cade da 10 metri e muore sul colpo

Un uomo di 96 anni è deceduto a Montebelluna, in provincia di Treviso, dopo essere caduto da un albero mentre stava potando i rami. La caduta avvenuta da un'altezza di circa 10 metri non gli ha lasciato scampo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

A 96 anni si era arrampicato su un albero, dal quale è caduto morendo sul colpo. Giovanni Dal Canton ha perso la vita a Montebelluna, in provincia di Treviso, dopo essere precipitato da un’altezza di 10 metri mentre era impegnato nella potatura dei rami all’interno del suo giardino. L’incidente a Montebelluna L’incidente è avvenuto nella giornata di martedì 3 marzo, intorno alle 16.30, nella residenza di Dal Canton del comune del Trevigiano, in via Ponte di Legno. Come riportato dalla stampa locale, il 96enne era intento a potare gli alberi del suo giardino e sarebbe caduto dopo essersi arrampicato fino a un’altezza di circa 10 metri. Il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

