Sal Da Vinci canta Per sempre si a Sanremo 2026 | testo della canzone e significato

Sal Da Vinci partecipa a Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre si”, una scelta che ha sorpreso molti fan. La sua presenza nel festival deriva dalla lunga carriera e dalla voglia di tornare a esibirsi sul palco più famoso d’Italia. Dopo aver riscosso successo con “Rossetto e caffè”, il cantante napoletano torna sul palco dopo 17 anni, puntando a lasciare il segno anche questa volta. La sua esibizione promette emozioni intense e un’interpretazione coinvolgente.

Sal Da Vinci è in gara al Festival di Sanremo 2026 con “ Per sempre si “. Dopo aver conquistato tutti con “ Rossetto e caffè “, il cantautore napoletano torna dopo 17 anni al Festival della Canzone Italiana dopo il terzo posto nel 2009 con “ Non riesco a farti innamorare “. Sal Da Vinci, il testo di “Per sempre si”. di F. Da Vinci – F. Abbate – A. La Cava – S. Da Vinci – F. Abbate – A. La Cava – F. Mercuri – G. Cremona – E. D. Maimone È cominciato tutto quanto dal principio Io che per te ero solo un uomo sconosciuto Poi diventato un re dal cuore innamorato Tu una regina ora vestita in bianco sposa Abbiamo sognato figli in una grande casa E superato tutte le difficoltà Perché un amore, non è amore per la vita Se non ha affrontato la più ripida salita E si accenderà la musica E qui ti aspetterò Il più grande giorno Ti regalerò Saremo io e te Per sempre Legati per la vita che Senza te Non vale niente Non ha senso vivere Con la mano sul petto Io te lo prometto Davanti a Dio Saremo io e te Da qui Sarà per sempre sì So bene che è una grande incognita il futuro Ma insieme a te non mi spaventerà perché Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro Litigare e far l’amore poi che male c’è E si accenderà la musica Per te io canterò Il più grande giorno Ti regalerò Saremo io e te Per sempre Legati per la vita che Senza te Non vale niente Non ha senso vivere Con la mano sul petto Io te lo prometto Davanti a Dio Saremo io e te Da qui Sarà per sempre Sì, soltanto sì Per questi giorni E mille altri ancora Un semplice sì L’eternità è dentro una parola Saremo io e te Per sempre Legati per la vita che Senza te Non vale niente Non ha senso vivere Con la mano sul petto Io te lo prometto Davanti a Dio Saremo io e te Accussì Sarrà pe sempe sì . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leggi anche: "Per sempre sì" di Sal Da Vinci: testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Sanremo 2026, Sal Da Vinci canta Per sempre sì. Testo e di cosa parla la canzoneSal Da Vinci ha portato sul palco di Sanremo 2026 la canzone

Sal Da Vinci - PER SEMPRE SI' | SANREMO 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Sal Da Vinci: 'Sono passionale e struggente dunque con orgoglio neomelodico'; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: una storia che arriva da lontano; Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con Per sempre sì: testo e significato; Sanremo 2026, Sal Da Vinci canta Per sempre sì. Testo e di cosa parla la canzone.

Sal Da Vinci canta Per Sempre sì, testo e significato del brano di SanremoSal Da Vinci partecipa a Sanremo 2026 con Per Sempre sì (di F. Da Vinci - F. Abbate - A. La Cava - S. Da Vinci F. Abbate - A. La Cava - F. Mercuri - G. Cremona - E. ilmessaggero.it

Sanremo, stasera il via. Le prove incoronano Sal Da Vinci: il pubblico canta con luiAll’Ariston le prove generali del Festival di Sanremo tra emozioni, coreografie e problemi tecnici. Da Sal Da Vinci a Patty Pravo, ecco le esibizioni più applaudite alla vigilia della prima serata. corrieretneo.it

#Sanremo2026: Sal da Vinci in diretta social Tg1 dalle 13:50. #Tg1 - facebook.com facebook

#Sanremo2026: Sal da Vinci in diretta social Tg1 dalle 13:50. #Tg1 x.com