Palazzo Strozzi fa il botto Dopo l’Angelico c’è Rothko

Palazzo Strozzi ha registrato un importante afflusso di visitatori grazie alla mostra dedicata a Fra Angelico e Rothko. L’esposizione, durata 122 giorni, ha attirato un pubblico interessato a scoprire i capolavori e il contesto storico di questi artisti, contribuendo al record di presenze. La mostra ha offerto un’occasione unica per conoscere approfonditamente due figure fondamentali dell’arte, ampliando la conoscenza e l’apprezzamento del pubblico.

"Tutti conoscevano l'Angelico, ma questa mostra ha permesso di comprenderlo". Secondo il direttore generale di Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, è anche questo uno dei motivi del record ottenuto dall'esposizione dedicata a uno dei padri del Rinascimento, conclusasi domenica scorsa dopo 122 giorni di apertura, con oltre 250.000 visitatori a Palazzo Strozzi, e più di 100.000 nel Museo di San Marco. "Beato Angelico" diventa così la mostra più visitata nella ventennale storia della Fondazione Palazzo Strozzi. Mentre lo storico convento dove il frate pittore visse e affrescò le celle dei confratelli, registra comunque un suo record, perché ha visto quadruplicare le presenze, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

