il venezuela come banco di prova della geopolitica del xxi secolo

Il Venezuela torna a essere protagonista di tensioni internazionali. Negli ultimi mesi, il paese sudamericano è finito al centro dell’attenzione globale. Prima sono aumentate le tensioni nel Mar dei Caraibi, poi gli Stati Uniti hanno compiuto un blitz che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, ex presidente venezuelano. La scena internazionale guarda con attenzione a questa crisi, che potrebbe avere ripercussioni molto più vaste.

Negli ultimi mesi il Venezuela è tornato al centro della scena mondiale. Prima l'inasprirsi delle tensioni nel Mar dei Caraibi, poi il clamoroso blitz americano che ha portato alla cattura dell'ormai ex presidente Nicolás Maduro. Un'operazione che, tuttavia, non ha determinato la caduta del regime chavista, il quale, anzi, sembra aver trovato un nuovo equilibrio grazie al dialogo avviato con Washington. Una sopravvivenza che dimostra quanto le dinamiche internazionali siano tutt'altro che lineari e difficilmente riconducibili a schemi rigidi. Di questo intreccio complesso di forze si è discusso venerdì 30 gennaio alla libreria Mondadori, durante la presentazione del libro "Il Venezuela raccontato oltre la cronaca", scritto da Sergio Luciano, direttore di Economy Mag.

