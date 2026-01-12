Guida senza patente ed esibisce documenti falsi | arrestato ai controlli

Durante un normale controllo stradale a Lido degli Scacchi, i carabinieri di Porto Garibaldi hanno arrestato un uomo che guidava senza patente e con documenti falsi. L'intervento, effettuato nel cuore della notte nell’ambito delle attività di vigilanza, ha portato al fermo dell’automobile e all’identificazione del soggetto, evidenziando l’importanza delle verifiche di routine per garantire la sicurezza stradale.

Un controllo stradale di routine, effettuato nel cuore della notte, si è trasformato in un arresto. È quanto accaduto a Lido degli Scacchi, dove i carabinieri di Porto Garibaldi, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura per un accertamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

