Guida senza patente ed esibisce documenti falsi | arrestato ai controlli

Durante un normale controllo stradale a Lido degli Scacchi, i carabinieri di Porto Garibaldi hanno arrestato un uomo che guidava senza patente e con documenti falsi. L'intervento, effettuato nel cuore della notte nell’ambito delle attività di vigilanza, ha portato al fermo dell’automobile e all’identificazione del soggetto, evidenziando l’importanza delle verifiche di routine per garantire la sicurezza stradale.

All’esame della patente con gli auricolari Cercavano di superare l’esame teorico per la patente di guida utilizzando auricolari e walkie-talkie, nei guai due cittadini di nazionalità indiana, denunciati in stato di libertà. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.