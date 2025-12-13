Roma Primavera il derby alimenta la crisi | cinque partite senza vittorie per Guidi

Roma Primavera affronta il derby contro la Lazio in una fase di crisi, con cinque partite senza vittorie. La squadra di Guidi cercava una reazione di carattere per invertire il trend negativo, ma l’atteso riscatto non si è concretizzato, evidenziando le difficoltà offensive e di sicurezza nei momenti decisivi.

Ci si attendeva una reazione di carattere in casa Roma Primavera, che si presentava al derby con la Lazio dopo una serie di risultati non positivi, con i tre punti che spesso non sono arrivati anche per mancanza di cinismo e freddezza sotto porta. Così invece non è stato e nella serata di ieri, al Tre Fontane, i biancocelesti hanno superato 2-1 la formazione di Guidi, che dopo un buon primo tempo si è prima fatta recuperare e poi rimontare proprio nei minuti di recupero. Il gol di Litti ha infatti illuso le ambizioni di un ritorno alla vittoria, scontratesi poi con gli episodi sfavorevoli nella ripresa. Sololaroma.it

