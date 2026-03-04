È arrivato il momento del derby tra Ristopro Fabriano e un’altra squadra, un confronto che ha un peso importante per la stagione. La Ristopro, attualmente in una posizione di classifica difficile, si prepara a sfidare avversari che puntano a consolidare i propri obiettivi. La partita si gioca questa sera, in un match che potrebbe influenzare il cammino di entrambe le formazioni.

È scoccata l’ora del derby storico. Da una parte Ristopro Fabriano, impantanata in zona retrocessione e ultima in classifica a quota 14 punti insieme a Virtus Imola, Pesaro e Nocera; dall’altra la Jesi, solida a metà graduatoria con 26 punti e desiderosa di consolidare la propria posizione in ottica playoff. Palla a due questa sera alle 21 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, teatro di un derby storico che può valere un’intera stagione. Servirà una prestazione di alto livello, fatta di intensità, attenzione ai dettagli e grande solidità mentale, per restare in partita fino all’ultimo possesso. Occorrerà dare il massimo su ogni pallone, limitare gli errori nei momenti chiave e giocare con cuore e lucidità, perché in sfide come questa non basta il talento: fanno la differenza carattere, determinazione e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristopro, un derby che vale la stagione

Basket B nazionale / La Ristopro crolla all'overtime: vince Casoria 77-86.

