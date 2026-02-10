Note e sapori | riso Carnaroli filetto alla Rossini e dolce al rhum per festeggiare il Maestro

Lugo si prepara a celebrare il suo compositore più famoso con una serata speciale. Domenica 1 marzo, la scuola comunale di musica organizza una cena di gala con musica dal vivo, dedicata a Gioachino Rossini. Tra riso Carnaroli, filetto “alla Rossini” e un dolce al rhum, i partecipanti potranno gustare piatti che richiamano il nome del compositore, mentre ascoltano le performance degli artisti locali. Un modo per unire buona cucina e cultura, e rendere omaggio a un grande della musica italiana.

