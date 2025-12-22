Ringo Starr | la biografia

LIVERPOOL – Ringo Starr è lo storico batterista dei Beatles, ma non solo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto nove Grammy® Awards ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, prima come Beatle e poi come artista solista. Tra il 1970 e il 2023, Ringo ha pubblicato 20 dischi da solista e 4 EP consecutivi nel 2020, 2021 e 2023. Ha recitato in oltre 15 film, ha ricevuto un Academy Award® ed è stato nominato come attore per un Emmy®. Starr ha pubblicato 8 libri; ha anche avuto un periodo come modello di moda maschile. Ringo è anche un visual artist e ha esposto in numerose mostre le sue opere e la sua “Peace Sculpture” (esposta in modo permanente nel Beverly Hills Park). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it

