Rilievi sul tram deragliato Più forte la pista dell’errore umano

Sul luogo dell’incidente, gli investigatori hanno verificato che lo scambio e il segnale luminoso che indica la direzione delle rotaie funzionavano correttamente. L’attenzione si è concentrata sulla pista dell’errore umano, che appare più probabile rispetto a problemi tecnici. Non sono stati riscontrati malfunzionamenti nelle apparecchiature di segnalazione e il rispetto delle procedure sembra aver garantito il corretto funzionamento dei dispositivi.

Lo scambio e la relativa lanterna, ovvero il segnale luminoso specifico che indica la direzione impostata delle rotaie, sono risultati perfettamente funzionanti. Inoltre, il sistema di frenata di sicurezza installato sul tram, uno di quelli di ultima generazione e difficilmente con anomalie tecniche, non è mai entrato in funzione prima che il conducente perdesse il controllo del mezzo che procedeva quasi a 50 chilometri all’ora, la velocità massima, e che è poi scarrocciato e si è andato a schiantare. È il quadro emerso dai primi rilievi effettuati venerdì scorso, subito dopo l’incidente del Tramlink numero 9, avvenuto in viale Vittorio Veneto a Milano, in cui sono morte due persone e una cinquantina sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

