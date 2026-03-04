Rientro Bonny l’Inter scalda i motori in vista del derby contro il Milan | il verdetto sul centravanti francese

L’Inter si sta preparando per il derby contro il Milan e ha incluso Bonny tra i convocati di Cristian Chivu. Il centravanti francese, che era assente in alcune recenti partite, è tornato a disposizione della squadra. La partita si giocherà a breve e la squadra si sta allenando con l’obiettivo di affrontare al meglio la sfida.

Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rientro Bonny, l’Inter scalda i motori in vista del derby contro il Milan: il verdetto sul centravanti francese Inter, Dumfries vicino al rientro: l’olandese scalda i motori in vista del derby contro il MilanNella giornata di ieri (11 febbraio), Denzel Dumfries è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ad Appiano Gentile. Inter Genoa, Bonny scalda i motori: l’occasione del rilancio per il pupillo di ChivuCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Tutto quello che riguarda Rientro Bonny. Temi più discussi: Bonny e l'infortunio: come sta e quali sono i tempi di rientro; Inter, Bonny salta il Como: il francese punta il derby. Ecco quando dovrebbe rientrare Lautaro; Da Bonny a Lautaro Martinez! Gli aggiornamenti sulle condizioni dei 2 attaccanti dell'Inter e la data del rientro del Toro; Inter, infortunio Bonny: le sue condizioni e i tempi di recupero. Infortunio Bonny, c’è la decisione tra il Como e il derby col Milan: ecco come verrà gestito! Novità anche sul rientro di LautaroInfortunio Bonny, c’è la decisione tra il Como e il derby col Milan: ecco come verrà gestito! Novità anche sul rientro di Lautaro L’Inter sceglie con estrema convinzione la via della prudenza per gest ... calcionews24.com Inter, quando torna Bonny dall’infortunio: il verdetto per Coppa Italia e derbyInfortunio Bonny - Questa sera l'Inter sarà ospite del Como per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Proprio in vista della ... fantamaster.it FcInter1908 - Bonny salterà il Como in Coppa Italia, ma il rientro in gruppo può avvenire già tra mercoledì e giovedì. Il francese dunque "vede" il derby ed è pronto a tornare a disposizione di Chivu. facebook #Bonny salterà il Como domani in Coppa Italia, ma il rientro in gruppo può avvenire già tra mercoledì e giovedì. Il francese dunque "vede" il derby ed è pronto a tornare a disposizione di Chivu. @fcin1908it x.com