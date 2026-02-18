Colpo di scena a Matrimonio a Prima Vista 16… E poi | ecco cosa è successo dopo le scelte finali

La sedicesima stagione di Matrimonio a Prima Vista si è conclusa con un colpo di scena improvviso. Durante la registrazione finale, uno dei partecipanti ha deciso di cambiare idea all’ultimo momento, sorprendendo tutti. La decisione ha cambiato le sorti della coppia e ha lasciato i telespettatori di stucco. Dopo le scelte finali, sono emersi dettagli inaspettati che hanno acceso discussioni sui social. La puntata si è conclusa con un finale aperto, lasciando tutti in attesa di scoprire cosa succederà.

© US Warner Bros. Discovery La sedicesima edizione di Matrimonio a Prima si conclude con un grosso colpo di scena. Nel nono ed ultimo episodio del docu-reality di Real Time, in onda mercoledì 4 marzo 2026, si formerà infatti una nuova coppia, che sancirà il lieto fine per due dei sei protagonisti del programma, anche se differente rispetto a quello pensato dagli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante. Come di consueto, scopriamo quindi che cosa è successo alcuni mesi dopo la fine dell'esperimento ( qui potete leggere cosa hanno scelto ). Ecco cosa è successo tra Andrea e Irene.