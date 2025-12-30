Strade devastate e allagamenti a Fiumicino il Pd | La città merita sicurezza

Le strade di Fiumicino sono state colpite da allagamenti e danni significativi, evidenziando le criticità della rete infrastrutturale della città. Il Partito Democratico sottolinea l’importanza di interventi efficaci per garantire maggiore sicurezza e tutela ai cittadini, affinché eventi meteorologici estremi non compromettano ulteriormente la vivibilità di questa comunità. La priorità resta migliorare la resilienza e la qualità delle infrastrutture locali.

Fiumicino, 30 dicembre 2025 – "Il Natale 2025 resterà per Fiumicino e per tutte le sue località come uno dei più difficili degli ultimi anni. Le piogge hanno provocato strade devastate e allagamenti, buche profonde, alberi caduti e interruzioni della viabilità". Lo dichiara il gruppo consiliare Pd di Fiumicino, che aggiunge: "A preoccupare non sono solo gli eventi meteorologici, ma l'assenza di risposte tempestive da parte dell'amministrazione comunale. Non risultano attivati interventi immediati per la messa in sicurezza delle strade, la manutenzione delle alberature e la chiusura delle buche, nonostante le criticità fossero ampiamente prevedibili dopo giorni di pioggia.

