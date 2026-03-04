Referendum i dati Agcom che imbarazzano Pd Avs e M5S | la propaganda sbilanciata è per il No Citofonare La7

L’Agcom ha reso noti i dati relativi al referendum, evidenziando come la propaganda a favore del No sia più presente rispetto a quella per il Sì. Questa situazione sembra mettere in difficoltà le posizioni di Partito Democratico, Avs e M5S, che avevano sollevato preoccupazioni sulla comunicazione. La diffusione delle informazioni evidenzia una disparità significativa nelle campagne di sensibilizzazione, con un focus particolare sui canali televisivi.

In Rai i Tg danno più spazio al No e nel bilancio complessivo c'è un sostanziale pareggio. Su Mediaset solo Rete 4 spinge per il Sì, ma non riesce a bilanciare i talk di Cairo Ancora una volta sono i numeri a smentire la sinistra e i suoi allarmi. L’Agcom ha pubblicato i dati di monitoraggio della campagna referendaria in Tv ed è emerso che non solo non c’è alcuna TeleMeloni impegnata in una battente propaganda per il Sì, ma che sui Tg Rai la proporzione è semmai sbilanciata per il No. Dato che diventa plateale se ci si sposta sui programmi di La7, a fronte di reti Mediaset che invece mantengono un sostanziale equilibrio al netto di uno sbilanciamento per il Sì di Rete 4, che comunque non riesce a raggiungere i picchi opposti della Tv di Urbano Cairo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Referendum sulla Giustizia, Pd-M5s-Avs presentano un’esposto all’Agcom: “Governo troppo presente in tv, violata la par condicio”Pd, M5s e Avs presentano esposto ad Agcom per eccessiva presenza del governo in tv sul referendum Giustizia.

