Quaresima e Ramadan insieme | al Cnos-Fap di Forlì un esempio di dialogo e condivisione

Al Cnos-Fap di Forlì, studenti e insegnanti hanno condiviso un momento speciale unendo Quaresima e Ramadan, due periodi di riflessione e digiuno. La causa è la volontà di favorire il dialogo tra diverse tradizioni religiose. Durante l’incontro, i partecipanti hanno ascoltato storie e tradizioni, rafforzando il senso di rispetto reciproco. La giornata ha visto anche scambi di pensieri e ricette tipiche, creando un ponte tra culture diverse. Alla fine, tutti si sono salutati con un senso di comunanza e apertura.

Un'occasione preziosa per mettere in luce non solo le differenze, ma soprattutto le sorprendenti comunanze tra le due esperienze di fede Un "Buongiorno" speciale quello vissuto al Cnos-Fap e Aeca di Forlì, dove gli studenti sono stati protagonisti di un momento intenso di riflessione e condivisione. Al centro dell'incontro, la significativa coincidenza tra l'inizio della Quaresima per il mondo cattolico e l'avvio del Ramadan per la comunità islamica. Due pilastri spirituali che, pur appartenendo a tradizioni religiose diverse, si incontrano nel loro significato più profondo: purificazione dell'anima, discernimento, riflessione personale e rinnovato impegno verso la carità e l'attenzione agli altri.