VIDEO Grohmann | Rifiuti il 75% del territorio comunale interessato dalla raccolta differenziata Nel 2026 l' obiettivo è estenderla
Nel video, l’assessore David Grohmann illustra lo stato della raccolta differenziata a Perugia, che coinvolge attualmente il 75% del territorio comunale. Con un focus sulla transizione ecologica e la rigenerazione urbana, Grohmann spiega gli obiettivi futuri, tra cui l’estensione della raccolta differenziata prevista per il 2026. Un aggiornamento sulle strategie ambientali adottate dal Comune per migliorare la sostenibilità e la gestione dei rifiuti.
Intervista a David Grohmann, assessore del comune di Perugia con deleghe all'ambiente, aree verdi, rigenerazione urbana, bellezza urbana, transizione ecologica, politiche del cibo.“Nel 2025 realizzati interventi straordinari di potatura lungo le vie di accesso alla città e azioni mirate al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
