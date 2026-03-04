Quarant’anni di Caruso E trenta dalle ’Canzoni’ record Un 2026 ricco di anniversari

Nel 2026 si celebrano quarant’anni dalla nascita di Caruso e trent'anni dal successo delle sue 'Canzoni' record. La Fondazione Lucio Dalla ha annunciato una serie di eventi per ricordare questi traguardi, mentre il calendario dell’anno si riempie di iniziative dedicate all’artista e alla sua musica. La ricorrenza si inserisce in un anno di festeggiamenti e commemorazioni.

Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla, in questo 2026 ricorrono alcuni anniversari speciali nella ricca discografia dell’artista. Non solo ’Caruso’, dunque. "Sì, nel gennaio del 1986 usciva infatti l’album Bugie: fra quegli otto brani c’era la canzone Se io fossi un angelo che Lucio ha eseguito in tutti i concerti, compreso l’ultimo a Montreux. Gli è sempre piaciuta". Dieci anni dopo, invece, ecco l’album ’Canzoni’. "Sì, era il settembre del 1996 e parliamo di un disco da record di vendite in Italia, con più di un milione e 600mila copie. Conteneva Canzone o, ad esempio, Tu non mi basti mai". E poi, si diceva, Caruso, una delle canzoni simbolo di Dalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quarant’anni di Caruso. E trenta dalle ’Canzoni’ record. Un 2026 ricco di anniversari Chi convince, chi delude: i voti alle trenta canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026Le canzoni di Sanremo 2026 al primo ascolto, quello senza coreografie, senza luci e senza l’effetto Ariston a coprire i… Le canzoni di Sanremo 2026... Una classe diventata squadra, dalle elementari alla vita: la sorpresa al prof dopo quarant’anniSAN PIETRO VERNOTICO - Una serata all'insegna della nostalgia e dell’amicizia fraterna si è consumata nella serata di ieri, sabato 27 dicembre,... Una selezione di notizie su Quarant'anni di Caruso E trenta dalle... Discussioni sull' argomento Quarant’anni di Caruso. E trenta dalle ’Canzoni’ record. Un 2026 ricco di anniversari; Architettura e responsabilità sociale: l’eredità di Ada Defez in mostra alla Poletti; Buon compleanno Lucio Dalla: gli eventi per ricordarlo; Cosenza, emozioni senza tempo: rimpatriata della V G del Pezzullo a 40 anni dall’ultima campanella. “Giovanni Lindo Ferretti scorteccia le parole, da più di quarant’anni, e lo fa con una maestria e un rigore rari. E’ un cantautore a tutti gli effetti, ma non c’entra nulla con la prodigiosa tradizione cantautorale (e non manca mai di sottolinearlo, peraltro con sardoni facebook Quarant’anni di domande e una verità mai arrivata: lo sfogo di Adriana Musella sul caso del padre ucciso da un'autobomba a Reggio x.com