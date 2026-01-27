Chi convince chi delude | i voti alle trenta canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 presenta trenta canzoni in gara, valutate al primo ascolto senza effetti scenici. Questo approccio offre un’analisi più autentica delle composizioni e delle performance dei partecipanti, evidenziando le preferenze del pubblico e i possibili favoriti. Una panoramica utile per chi desidera conoscere in anticipo le tendenze e le scelte della manifestazione musicale più importante in Italia.

Le canzoni di Sanremo 2026 al primo ascolto, quello senza coreografie, senza luci e senza l'effetto Ariston a coprire i difetti sono le più oneste. Solo testi, melodie, ritornelli. Tra chi gioca sul sicuro, chi sorprende davvero e chi prova a stupire, l'ascolto in anteprima dei brani in gara racconta un Festival decisamente tradizionale. Ma, tra tutti c'è chi ha qualcosa da dire e chi spera solo di farsi ascoltare, tanto per esserci. Nei testi manca la stretta attualità: la maggior parte dei cantanti in gara parla di sé, delle proprie emozioni.

