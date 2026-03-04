Quante calorie si bruciano camminando e come bruciarne di più

La camminata è spesso considerata un'attività semplice, ma può essere efficace per bruciare calorie e mantenersi in forma. Chi la pratica regolarmente può arrivare a bruciare una quantità significativa di energia, a seconda dell'intensità e della durata. Esistono diverse strategie per aumentare il dispendio calorico durante la passeggiata, come incrementare la velocità o aggiungere pendenze al percorso.

Camminare può davvero aiutare a bruciare calorie e a dimagrire? È la classica domanda da un milione di dollari che in tanti si pongono. Secondo gli esperti di Prevention la risposta è sì, ma è importante soprattutto come si cammina: farlo nel modo giusto, infatti, permette di bruciare ancora più calorie. Come spiegato da Nicole Glor, istruttrice di fitness, e da Shana Maleef, biologa nutrizionista: "Camminare è uno dei migliori esercizi per dimagrire, se abbinato a una dieta sana e uno stile di vita equilibrato, e può sicuramente aiutare a perdere peso". Il numero di calorie che si consumano camminando dipende da diversi fattori: Peso corporeo: "Più il corpo pesa, più calorie si bruciano.

